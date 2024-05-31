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        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:25 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:27
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        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, E.E.A, idaresindeki 34 BRU 143 plakalı hafif ticari araç, Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüje çarparak yola devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 1 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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