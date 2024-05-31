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        Nevşehir'de dere yatağını temizleyen iş makinesi selde zarar gördü

        Nevşehir'de dere yatağında temizlik yapan iş makinesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:40
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        Nevşehir'de dere yatağını temizleyen iş makinesi selde zarar gördü
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        Nevşehir'de dere yatağında temizlik yapan iş makinesi sel suları nedeniyle zarar gördü.

        İl genelinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, merkeze bağlı Nar beldesinde kuvvetli sağanağa dönüştü.

        Yağış sırasında, dere yatağında temizlik çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi sel sularının içinde kaldı.

        Operatör kendi imkanlarıyla kurtulurken sel suları iş makinesine zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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