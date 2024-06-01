Kapadokya'da bir otelin kaçak inşa edilen eklentisi yıkıldı

Açıklamada, "Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı ilave eklentileri olan yapıların kaçak bölümleri ile kesin yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Merkeze bağlı Uçhisar beldesinde faaliyet gösteren otelin izinsiz ve ruhsatsız yapılan eklentisi, Başkanlık ekiplerince yıkıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kapadokya bölgesinde kaçak ve uygunsuz yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Uçhisar beldesindeki bir otelin ruhsatız eklentisi iş makinesiyle yıkıldı.

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