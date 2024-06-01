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        Kapadokya'da bir otelin kaçak inşa edilen eklentisi yıkıldı

        Kapadokya bölgesinde kaçak ve uygunsuz yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Uçhisar beldesindeki bir otelin ruhsatız eklentisi iş makinesiyle yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:41
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        Kapadokya'da bir otelin kaçak inşa edilen eklentisi yıkıldı
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        Kapadokya bölgesinde kaçak ve uygunsuz yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma kapsamında, Uçhisar beldesindeki bir otelin ruhsatız eklentisi iş makinesiyle yıkıldı.

        Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Merkeze bağlı Uçhisar beldesinde faaliyet gösteren otelin izinsiz ve ruhsatsız yapılan eklentisi, Başkanlık ekiplerince yıkıldı.

        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sit alanında yapılanma koşullarına aykırı ilave eklentileri olan yapıların kaçak bölümleri ile kesin yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında peribacası ve doğal oluşumlara zarar veren yapıların tamamının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Bölgenin doğal dokusuna zarar veren, kültürel varlıkları tahrip eden, turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen tüm uygulamalara karşı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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