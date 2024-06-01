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        Nevşehir'de yardım derneğinden malzeme ve bağış paralarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de yardım derneğinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeler ile kurban için bağışlanan paraları çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:20
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        Nevşehir'de yardım derneğinden malzeme ve bağış paralarını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de yardım derneğinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan malzemeler ile kurban için bağışlanan paraları çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Cansuyu Derneğinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Volkan Sokak'taki binasına gelen görevliler, kapı ve pencerelerin kırılarak içeri girildiğini, çeşitli malzemelerle kurban bağış paralarının çalındığını görünce polise başvurdu.

        Binaya gelen ekipler, aynı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirledikleri E.Y. ve S.A'yı gözaltına alındı.

        Güvenlik kamerası kaydında şüphelilerin binanın dış duvarından içeri girip valizlerle ayrıldıkları görülüyor.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Derneğin İl Temsilcisi Mustafa Yılmaz, gazetecilere yaptığ açıklamada failleri kınayarak, "Eşya, gıda kolisi, öğrencilere dağıttığımız valizler, bağış kumbaralarını koyduğumuz yere girip yağmalamışlar. Kapı ve camları kırıp dökmüşler, içeriye de zarar vermişler. Yaklaşık 500 bin liralık kayıp var. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan malzemeler ile Afrika için toplanan kurban paraları alınmış." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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