Seçimin yenilendiği Nevşehir'deki bir mahallede muhtarlık için oy kullanma işlemi başladı

Nevşehir'de, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçimi kazanan muhtarın, belediye meclisi üyesi de seçilmesi nedeniyle İl Seçim Kurulu kararıyla tekrarlanan 20 Temmuz Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için mahalleli sandık başına gitti.

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