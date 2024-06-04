Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti
Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi.
Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.
Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.
Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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