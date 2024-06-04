Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi.

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