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        Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti

        Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 06:58 Güncelleme: 04.06.2024 - 06:58
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        Kapadokya'da balayı tatilinde fenalaşan gelin hayatını kaybetti
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        Kapadokya'da bayalı tatili için yerleştiği otelde fenalaşan gelin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta hafta sonu evlenen Nazlıcan Göksu (21), düğünün ardından balayı için eşiyle Kapadokya'ya geldi.

        Çift, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otele yerleşti.

        Gece saatlerinde gelin Göksu fenalaştı, 112 Acil Servis'i arayan eşi kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.

        Ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu kurtarılamadı.

        Genç kadının cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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