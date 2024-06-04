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        Nevşehir'de 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:11
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        Nevşehir'de 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi
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        Nevşehir'de jandarma ekiplerince 492 kilogram sahte tulum peyniri ele geçirildi.

        ​​​​​​​Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Adana'dan Nevşehir'e iki araçla içeriği değiştirilmiş peynir getirildiği ihbarı üzerie çalışma başlattı.

        Söz konusu araçları güzergahta durduran ekipler, araçlarda 164 bidonda 492 kilogram içeriği değiştirilmiş tulum peyniri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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