Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Adresler ve şüphelilerin iş yeri ile araçlarında dedektör köpeklerin desteğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği öne sürülenlere yönelik Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

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