Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği öne sürülenlere yönelik Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
İlçedeki 16 adrese 105 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adresler ve şüphelilerin iş yeri ile araçlarında dedektör köpeklerin desteğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılardan 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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