Ürgüp'te sağanak su baskınlarına neden oldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak nedeniyle bazı konutları su bastı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Cumhuriyet Mahallesi Necdet Güner Caddesi'nde bazı binaların zemin ve bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu.

Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle konutlarda su ve çamur temizliği yapıldı.

Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı ve Mazı köylerinde de bazı ekili arazilerde sel suları nedeniyle hasar oluştu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, hafta sonu aralıklarla etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.