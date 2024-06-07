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        Ürgüp'te sağanak su baskınlarına neden oldu

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak nedeniyle bazı konutları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:13
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        Ürgüp'te sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanak nedeniyle bazı konutları su bastı.

        İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, Cumhuriyet Mahallesi Necdet Güner Caddesi'nde bazı binaların zemin ve bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu.

        Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle konutlarda su ve çamur temizliği yapıldı.

        Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı ve Mazı köylerinde de bazı ekili arazilerde sel suları nedeniyle hasar oluştu.

        Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, hafta sonu aralıklarla etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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