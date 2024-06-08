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        Nevşehir'de otomobil devrildi, YKS'ye girecek öğrencinin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 09:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:18
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        Nevşehir'de otomobil devrildi, YKS'ye girecek öğrencinin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencinin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        F.H. yönetimindeki 38 VZ 243 plakalı otomobil, Avanos-Nevşehir kara yolunda devrildi.

        Kazada sürücü F.H, araçta bulunan M.S.H. ile 2 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan M.S.H'nin ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne katılmak için Avanos'tan il merkezine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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