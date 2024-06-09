Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de köylü kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde kadınlar kendi imkanlarıyla kurdukları yarış parkurunda rakipleriyle mücadele edip eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de köylü kadınlar kurdukları yarış parkurunda eğleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde kadınlar kendi imkanlarıyla kurdukları yarış parkurunda rakipleriyle mücadele edip eğlenceli vakit geçiriyor.

        Köyde 2019 yılında kadınlardan oluşan futbol takımı Şalvarspor'u kurarak kendi aralarındaki etkinliklerle gündeme gelen Başdereli kadınlar, eğlence amaçlı aktivitelere devam ediyor.

        Nevşehir'e 38 kilometre uzaklıktaki 1023 nüfuslu köyde kadınlar, düzenledikleri etkinliklerle dikkati çekiyor.

        Başdere Dayanışma, Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği tarafından kullanılan köy konağının bahçesine çeşitli malzemelerle yarış parkuru oluşturan kadınlar, vakit buldukça burada hem bir araya geliyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

        Kendi aralarında kurdukları takımları yaptırdıkları mavi ve kırmızı formalarla ayıran kadınlar, yarışa hakemin düdüğü ile başlıyor.

        Parkura minderde yuvarlanarak giren kadınlar, çuvalla zıplayarak ilerleyip, içinde ağırlık olan el arabası ve araç tekerini belli noktalar arasında sürüyor. Daha sonra güğümleri ellerine alarak yere bırakılan merdivenlerin üzerinden geçen yarışmacılar, üzüm sepetine basket atıp yeniden başlangıç noktasına dönüyor.

        Halat çekme yarışının ardından parkurda başarılı olan takım üyelerinin bindiği at arabası, kaybeden takım üyelerince alanın içinde gezdiriliyor.

        Zaman zaman gerçekleştirilen yarışlarda takımlara kupa veya plaket takdim ediliyor.

        - "Bize moral oluyor"

        Dernek Başkanı İmmihan Eryılmaz, AA muhabirine, 2016 yılında kurdukları dernek ile sosyal hayatlarında değişim yaşadıklarını belirtti.

        Köyde çalışıp aile ekonomisine katkı sunarken bir arada oldukları programlara da imza attıklarını kaydeden Eryılmaz, "Hiç olmasa ayda bir kez arkadaşlar toplanıp vadi yürüyüşü yapıyor, koşup, futbol, basketbol oynayıp eğleniyoruz. Bize moral oluyor. Her zaman bağda, evde veya hayvanlarla uğraşmak yerine bu etkinliklerle mutlu oluyoruz." dedi.

        Başdere'de Şalvarspor'un kurulmasıyla sık sık ziyaret ederek etkinliklere katıldığını anlatan Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Sema Yurtbilir Yavuz ise İmmihan Eryılmaz'ın köyün kahramanı ve başarılı kadını olduğunu söyledi.

        Yavuz, şöyle konuştu:

        "Kadınlar köylerde evden tarlaya tarladan eve gidip gelmekte. Burada İmmihan abla önderliğinde Şalvarspor takımı kurulmuştu. Aynı zamanda güzel etkinlikler de düzenliyor, farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Bu tür etkinlikler kadınların kendi aralarındaki dayanışmasını da artırıyor. Hem de diyoruz ki kadınlar her yerde, kadınlar plazalarda işlerinin başında, kadınlar çocuklarının yanında ve kadınlar tarlalarda. Kadınlar her yerde derken kadının gücünü ortaya koyuyoruz. Buradaki yarışmada çok eğlendik, terledik yorulduk ama tatlı bir rekabet yaşadık. Bu yarışta aslında bir dayanışma sergiledik, bizim için çok eğlenceliydi."

        - "Ayda 1-2 kez etkinlik yapmaya çalışıyoruz"

        Basketbol antrenörü Duygu Kanlıcı da köydeki etkinliklere hakem ve eğitici olarak katıldığını, kadınların enerjisinin kendisine de yansıdığını ifade ederek, "Bu köydeki kadınlar sporu seviyor. Bu köyün kadınları inek sağıyor, basketbol oynuyor ve survivor parkurunda yarışıyor. Köydeki kadınlar çok enerjik, sürekli bu tür şeyler istiyorlar biz de köy uzak olmasına rağmen ayda 1-2 kez burada etkinlik yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı

        Benzer Haberler

        Sınava gidenlerin içinde bulunduğu 3 araç zincirleme kaza yaptı; öğrenciler...
        Sınava gidenlerin içinde bulunduğu 3 araç zincirleme kaza yaptı; öğrenciler...
        Nevşehir'de otomobil devrildi, YKS'ye girecek öğrencinin de arasında bulund...
        Nevşehir'de otomobil devrildi, YKS'ye girecek öğrencinin de arasında bulund...
        Ürgüp'te sağanak su baskınlarına neden oldu
        Ürgüp'te sağanak su baskınlarına neden oldu
        Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
        Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
        Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
        Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı