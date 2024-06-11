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        Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:10
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        Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.K. ve Ö.E'nün adreslerine düzenledikleri operasyonda 2 kilo 173 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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