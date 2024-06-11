Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen M.K. ve Ö.E'nün adreslerine düzenledikleri operasyonda 2 kilo 173 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

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