Askıda dondurma ile 1550 çocuğu sevindirdi

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde 10 yıldır dondurma imalathanesi işleten Ferdi Çoban, "herkes dondurma yesin" sloganıyla başlattığı askıda dondurma uygulaması ile çocukların yüzünü güldürüyor.

Aile mesleğini sürdüren 29 yaşındaki Çoban, ortaokul çağlarından itibaren pastanede çalışmaya başladı.

Çoban, 10 yıl önce memleketi Niğde'de dondurma imalatına yönelerek bu alanda ustalık belgesi aldı.

Evliliğinin ardından Avanos'a yerleşerek mesleğini burada sürdüren Çoban, köyleri gezerek dondurma dağıtmaya başladı.

Yolculuk sırasında karşılaştığı kişilere de dondurma ikram eden Çoban, AA muhabirine, "Çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum." dedi.

"Baba mesleğini devam ettiriyoruz. İki yıl önce askıda dondurmayı başlattık. Niğde'de bir fırında askıda ekmek uygulamasını görünce ondan esinlenip bunu başlattım. Vatandaşlardan destek alarak okullarda, köy ve kasabalarda dondurma dağıtıp çocukları mutlu ediyoruz. Bu sezon 9 okulda 1550 öğrenciye ikramda bulunduk. Ürettiğimiz dondurma yüzde 100 inek sütü, salep ve şekerden oluşuyor, katkı maddesi yok. Çocuklar bizi görünce mutlu oluyor. Sevinçlerine ortak olmak bizi de memnun ediyor. Yardımlaşmaktan hoşlanıyorum. Hedefimiz, dondurmanın ulaşmadığı yerlere yaşlılardan gençlere, çocuklara, gücümüzün yettiği yere kadar ulaşmak. Okullar kapanınca Kur'an kurslarında dağıtacağız. İş yerimizdeki bahşiş kutusuna bırakılan veya askıda dondurma için verilenlere kendim de ekleyerek projemizi sürdürüyoruz."

Yardımlaşma konusunda ailesi tarafından duyarlı yetiştirildiğini, çocukların mutluluğuna şahit olmanın kendisini iyi hissettirdiğini vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

Tüm çocukların dondurma sevdiğini, köylere seyyar satıcıların nadiren uğradığını anlatan Çoban, bu durumun kendisini projeye sevk ettiğini belirtti.

- "Dondurmacıyla karşılaşınca çok sevindik"

İlçeye bağlı Ayhanlar köyünde dondurma ikram edilen çocuklardan Emrehan Durmaz da dondurmacı ile karşılaşmanın kendisi ve arkadaşları için sürpriz olduğunu ifade ederek, "Bizim köyde dondurma bulunmuyor. Başka bir köyde var, orası da uzak. Dondurmacı geldiği için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Ümmügülsüm Dağ ise okul çıkışında rengarenk dondurmaları görünce şaşırdığını belirterek, "Spor yapmış ve terlemiştik. İkramda bulunan dondurmacıyla karşılaşınca çok sevindik." ifadesini kullandı.