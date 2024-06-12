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        "Sonbahara Son Güller" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi

        İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Sonbahara Son Güller" isimli oyunu Nevşehir'de tiyatroseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:54
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        "Sonbahara Son Güller" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi
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        İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Sonbahara Son Güller" isimli oyunu Nevşehir'de tiyatroseverlerle buluştu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte, beş kadın şarkıcının bir programa hazırlandığı sırada yaşanan olayların konu edindiği "Sonbahara Son Güller" adlı oyun sahnelendi.

        Özen Yula'nın yazıp yönettiği iki perdelik oyunun dekor ve kostüm tasarımını Almila Altunsoy, ışık tasarımını ise Yakup Çartık üstlendi.

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