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        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

        ​​​​​​​Nevşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:51
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        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
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        ​​​​​​​Nevşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 12 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen C.K'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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