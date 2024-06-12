Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 12 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen C.K'yi yakaladı.

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