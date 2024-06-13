Kapadokya'da sıcak hava etkili oldu

Nevşehir'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar turizm bölgesi Kapadokya'yı ziyaret eden turistleri etkiledi.

Yağmurlu ve serin geçen bahar aylarının ardından yurt genelinde etkisini artıran sıcak havalar dolayısıyla Kapadokya'da son yılların en sıcak günlerinden biri yaşandı.

Meteoroloji verilerine göre, haziran ayında uzun yıllar ortalaması 25 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 33 dereye ulaştı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları gezen turistler, şemsiye ve şapka ile güneşten korunmaya çalışırken, dondurma satış stantlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'dan ailesi ile geldiği bölgede gezinti yapan Şerife Kavuğubüyük, AA muhabirine, son günlerde kendini gösteren sıcakların zaman zaman bunaltıcı olabildiğini belirterek, "Çok sıcak, çocuklarla biraz zor oldu ama yine de her şey çok güzel. Son günlerde İstanbul da sıcaktı, alıştık bu duruma. Çocukları dondurma ile serinletiyoruz." dedi.

Meksikalı turist Miguel Osorio, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini, bu denli sıcak hava ile karşılaşmayı düşünmediğini ancak günün keyfini çıkarmaya çalıştığını söyledi.