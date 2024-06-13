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        Kapadokya'da sıcak hava etkili oldu

        Nevşehir'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar turizm bölgesi Kapadokya'yı ziyaret eden turistleri etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:48
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        Kapadokya'da sıcak hava etkili oldu
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        Nevşehir'de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar turizm bölgesi Kapadokya'yı ziyaret eden turistleri etkiledi.

        Yağmurlu ve serin geçen bahar aylarının ardından yurt genelinde etkisini artıran sıcak havalar dolayısıyla Kapadokya'da son yılların en sıcak günlerinden biri yaşandı.

        Meteoroloji verilerine göre, haziran ayında uzun yıllar ortalaması 25 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 33 dereye ulaştı.

        Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları gezen turistler, şemsiye ve şapka ile güneşten korunmaya çalışırken, dondurma satış stantlarında yoğunluk oluştu.

        İstanbul'dan ailesi ile geldiği bölgede gezinti yapan Şerife Kavuğubüyük, AA muhabirine, son günlerde kendini gösteren sıcakların zaman zaman bunaltıcı olabildiğini belirterek, "Çok sıcak, çocuklarla biraz zor oldu ama yine de her şey çok güzel. Son günlerde İstanbul da sıcaktı, alıştık bu duruma. Çocukları dondurma ile serinletiyoruz." dedi.

        Meksikalı turist Miguel Osorio, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini, bu denli sıcak hava ile karşılaşmayı düşünmediğini ancak günün keyfini çıkarmaya çalıştığını söyledi.

        Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki iş yerinde turistlere hediyelik eşya satan Mücahid Hakkı Solak, sıcaktan korunmak isteyen turistlerin özellikle şemsiye ve şapkalara rağbet gösterdiğini ifade ederek, "Normalde sıcaklar bizi etkilemezdi ama mevsim normallerinin üzerine yükselmesi şapka, şemsiye, su, gözlük ve soğuk içeceklere talebi artırdı." diye konuştu.

        Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur da sıcakların artmasının tur aktivitelerini kısmi de olsa etkilediğini dile getirerek, "Kapadokya'da yoğun yağışlı dönemin ardından sıcaklar yükseldi. Özellikle Uzakdoğulu turistler şemsiye ile korunmaya çalışıyor. Dondurmacıların işlerinin arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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