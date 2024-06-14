Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 59 bin 369 öğrenci karne aldı

        Nevşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 59 bin 369 öğrenci karne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 59 bin 369 öğrenci karne aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 59 bin 369 öğrenci karne aldı.

        Kentte 20 Temmuz İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

        Öğrenciler ilk derslerinde karne ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini de aldı.

        ​​​​​​​​​​​​​​Nevşehir’de 307’si resmi, 32’si özel toplam 339 okulda 59 bin 369 öğrenci karne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde karar çıktı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Kızını ve torununu öldürmüştü! İşte cani dedenin katliam nedeni!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
        Aşk tatili
        Aşk tatili
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Gayrimenkul ilk kez cari açık verecek
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        Tatilde seyahat koçu dönemi
        24 saat aralıksız sağanak!
        24 saat aralıksız sağanak!
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin yükselen yıldızı
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da jandarmanın 185'inci kuruluş yılı logolu balon havalandı
        Kapadokya'da jandarmanın 185'inci kuruluş yılı logolu balon havalandı
        Jandarma broveli sıcak hava balonu Kapadokya'da semalarında süzüldü
        Jandarma broveli sıcak hava balonu Kapadokya'da semalarında süzüldü
        Kapadokya'da sıcak hava etkili oldu
        Kapadokya'da sıcak hava etkili oldu
        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
        "Sonbahara Son Güller" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi
        "Sonbahara Son Güller" tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi
        Askıda dondurma ile 1550 çocuğu sevindirdi
        Askıda dondurma ile 1550 çocuğu sevindirdi