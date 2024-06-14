Nevşehir'de 59 bin 369 öğrenci karne aldı

Öğrenciler ilk derslerinde karne ile birlikte takdir ve teşekkür belgelerini de aldı.

Nevşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 59 bin 369 öğrenci karne aldı.

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