Usulsüz krediyle kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla kooperatifin müdürü ile eski başkanı tutuklandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin müdürü ile eski başkanı, usulsüz işletme kredisi kullandırarak kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gülşehir Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, bazı kooperatif yöneticilerinin usulsüz şekilde esnaf olarak gösterdikleri kişilere Hazine ve Maliye Bakanlığınca sağlanan işletme kredisinden kullandırdıkları, usulsüz alınan kredilerin kooperatif yöneticilerine aktarıldığı belirlendi.