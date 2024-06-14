Nevşehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Fırtına sebebiyle bazı semtlerde de elektrik kesintisi yaşandı.

Azimli Sokak'ta da rüzgarın kuvvetiyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Nevşehir'de etkili olan kuvvetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç dalları kırıldı.

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