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        MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de bayramlaşma programına katıldı

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de partisinin il teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:56
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        MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de bayramlaşma programına katıldı
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        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Nevşehir'de partisinin il teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

        Kentteki bir tesiste gerçekleştirilen programda Kılıç, partisinin ilçe ve belde belediye başkanları, il, ilçe, belde yöneticileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kılıç, buradaki konuşmasında, bayramların birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan önemli günler olduğunu söyledi.

        Camialarının her geçen gün genişlediğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bayramlaşma programımız vesilesi ile uzun zamandır görmediğimiz bazı arkadaşlarımızı da gördük, mutlu olduk. Sayımız kat kat aratarak MHP ve ülkücü camia olarak başta şehrimiz olmak üzere bütün Türkiye'ye hizmet etmeye nail oluruz inşallah. Buraya gelmeden önce kendisiyle görüştüğüm Sayın Genel Başkan'ımız hepinize sevgilerini iletmemizi istediler, bayramınızı kutladı. Grup Başkanvekilliği görevimiz tevdi edildi, koşturmamız arttı. Çalışmayı seviyorum, Allah sağlık verdikçe ülkemiz için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin bizlere desteği çok önemli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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