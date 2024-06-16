Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada, sürücülerden S.Ş ile yanındaki B.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyreden Ş.C. idaresindeki 34 FCS 759 plakalı otomobil ile S.Ş'nin kullandığı 50 FH 994 plakalı otomobil, Ortahisar kavşağında çarpıştı.

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