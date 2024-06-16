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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 20:42 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:43
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda seyreden Ş.C. idaresindeki 34 FCS 759 plakalı otomobil ile S.Ş'nin kullandığı 50 FH 994 plakalı otomobil, Ortahisar kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden S.Ş ile yanındaki B.Ş. ve M.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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