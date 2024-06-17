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        Nevşehir'de bir kişi yalnız kaldığı evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:39 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:39
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        Nevşehir'de bir kişi yalnız kaldığı evinde ölü bulundu
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        Nevşehir'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Bekdik Mahallesi TOKİ bloklarındaki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan S.Ö'nün (79) günlük bakımını yapmak üzere ikametine gelen oğlu C.Ö, babasını hareketsiz halde buldu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, S.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        S.Ö'nün cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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