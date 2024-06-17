Nevşehir'de bir kişi yalnız kaldığı evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Bekdik Mahallesi TOKİ bloklarındaki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan S.Ö'nün (79) günlük bakımını yapmak üzere ikametine gelen oğlu C.Ö, babasını hareketsiz halde buldu.

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