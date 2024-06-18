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        Yılın ilk 5 ayında Kapadokya'ya gelen 8 turistten biri balona bindi

        Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ağırlandığı Kapadokya'yı, yılın ilk 5 ayında ziyaret eden ortalama 8 turistten biri sıcak hava balon turuna katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:01
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        Yılın ilk 5 ayında Kapadokya'ya gelen 8 turistten biri balona bindi
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        Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın dört bir tarafından turistlerin ağırlandığı Kapadokya'yı, yılın ilk 5 ayında ziyaret eden ortalama 8 turistten biri sıcak hava balon turuna katıldı.

        UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer alan Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen sıcak hava balon turu ilgi görmeye devam ediyor.

        Bu yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyon 656 bin 592 turistin ziyaret ettiği bölgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, 185 bin 443 kişi balon turuna katıldı.

        Bu dönemde hava koşullarının uygun olduğu 71 gün gerçekleştirilebilen turda, 8 bin 68 sıcak hava balon uçuşu gerçekleştirildi.

        Kapadokya'nın manzarasını, ocakta 17 bin 963, şubatta 34 bin 663, martta 42 bin 612, nisanda 59 bin 915, mayıs ayında ise 30 bin 290 kişi gökyüzünden izledi.

        Bölgede rüzgar ve yoğun yağışın olmadığı günlerde gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen sıcak hava balon turuna geçen yılın aynı döneminde 161 bin 912, bir önceki yıl ise 179 bin 88 turist katılmıştı.

        - "Kapadokya'da her gün bir festival yapıyoruz"

        Sıcak hava balon pilotlarından Oğuzhan Alkan, AA muhabirine, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancıların sıcak hava balon turuna katılmak istediğini ancak tam kapasite uçuş yapıldığı için ön rezervasyonların önemli olduğunu söyledi.

        Rengarenk balonların gökyüzüne yükselmesiyle ortaya çıkan manzaranın büyüleyici olduğunu ifade eden Alkan, "Kapadokya'da her geçen yıl yolcu sayımız artıyor. Balon uçuşlarına ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. Balon turu sırasında limit çerçevesinde yüksekliğe çıkıyoruz. Sepette açık olduğu için turistler gökyüzünden güzel bir manzara izliyor. 14 yıldır pilotum, bugüne kadar Kapadokya'da 'uçuştan keyif almadım' diyen kimseyle karşılaşmadım. Kapadokya için dünyada sıcak hava balon sektörünün merkezi diyebiliriz. Aynı anda 150 balonun uçtuğu görsel şölen, festivaller dışında başka yerde yok, biz Kapadokya'da her gün bir festival yapıyoruz." diye konuştu.

        Balon pilotu Vahit Serttaş ise çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kapadokya'daki turistik merkezlerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunduklarını ve ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

        Kapadokya'daki vadilerde gezi düzenlendiğini, bazı yerlerin havadan daha net keşfedebildiğini anlatan Serttaş, "Gün doğumu saatinde gerçekleştirdiğimiz tura ilgi yüksek." dedi.

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