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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:39
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        Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        E.C.U. yönetimindeki 38 AFR 424 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı yakınlarında refüje çarparak karşı şeride devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve araçtaki 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayı gören sürücülerden Hacı Durmaz, gazetecilere, aracın refüje hızla çarptıktan sonra havalandığını, kendi otomobilinin üzerinden geçerek devrildiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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