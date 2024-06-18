Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
E.C.U. yönetimindeki 38 AFR 424 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı yakınlarında refüje çarparak karşı şeride devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı gören sürücülerden Hacı Durmaz, gazetecilere, aracın refüje hızla çarptıktan sonra havalandığını, kendi otomobilinin üzerinden geçerek devrildiğini söyledi.
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