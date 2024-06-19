Nevşehir'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Köşektaş köyünde Ali Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, köy kırsalındaki engebeli arazide devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, yanında bulunan 77 yaşındaki Ömer Gülmez yaşamını kaybetti.
Ali Y, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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