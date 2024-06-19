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        Nevşehir'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 22:41 Güncelleme: 19.06.2024 - 22:41
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        Nevşehir'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Köşektaş köyünde Ali Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, köy kırsalındaki engebeli arazide devrildi.

        Kazada sürücü yaralanırken, yanında bulunan 77 yaşındaki Ömer Gülmez yaşamını kaybetti.

        Ali Y, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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