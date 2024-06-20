Nevşehir'de tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yerli ve yabancı turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Ürgüp-Nevşehir kara yolu Üç Güzeller mevkisinde, römorkunda iş makinesi taşıyan M.A.Ö. yönetimindeki 38 YN 923 plakalı traktör ile M.K. idaresindeki 50 ABR 028 minibüs çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Kapadokya'da ATV'lerle düzenlenen tura katıldıktan sonra otele dönmek üzere minibüsle yola çıktıkları belirlenen bir turist rehberi ve 7 turist yaralandı.