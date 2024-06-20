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        Nevşehir'de tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yerli ve yabancı turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 22:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:24
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        Nevşehir'de tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yerli ve yabancı turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

        Ürgüp-Nevşehir kara yolu Üç Güzeller mevkisinde, römorkunda iş makinesi taşıyan M.A.Ö. yönetimindeki 38 YN 923 plakalı traktör ile M.K. idaresindeki 50 ABR 028 minibüs çarpıştı.

        Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Kapadokya'da ATV'lerle düzenlenen tura katıldıktan sonra otele dönmek üzere minibüsle yola çıktıkları belirlenen bir turist rehberi ve 7 turist yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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