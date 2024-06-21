Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Avanos'taki atölyesinde çamura şekil veren sanatçı, kişiye özel heykel üretiyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde seramik çamurundan modern eserler üreten heykeltıraş İsmail Sever, farklı ülkelerden gelen kişisel talepleri de karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avanos'taki atölyesinde çamura şekil veren sanatçı, kişiye özel heykel üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde seramik çamurundan modern eserler üreten heykeltıraş İsmail Sever, farklı ülkelerden gelen kişisel talepleri de karşılıyor.

        İlçede Hititler döneminden beri süregelen çanakçılıkta, son yıllarda turizmin gelişmesiyle farkı üretimler yapılmaya da başlandı.

        Seramik çamuruna şekil vererek birbirinden farklı eserler üreten ustalardan Sever, 26 yıldır sürdürdüğü sanatına 2013'ten beri Avanos'ta kiraladığı kayadan oyma tarihi mekanda çeşitli objeler yaparak devam ediyor.

        Geleneksel üretimin dışına çıkarak çalışmalar yapan ve bu alanda kendini yetiştiren Sever'in eserleri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle dünyanın farklı yerlerine taşınıyor.

        Yaklaşık 5 yıl önce Avrupalı bir turistin isteği üzerine portre heykel çalışmaya başlayan Sever, bu yöndeki talepleri de karşılıyor.

        Seramik çamurunu kütle halinde kurumaya bıraktıktan sonra kendisine ulaştırılan fotoğrafa bakarak şekil veren Sever, yaklaşık bir aylık emeğin ardından tamamlayabildiği heykelleri kargo yoluyla sanatsever müşterilerine ulaştırıyor.

        - Fotoğrafa bakarak portreyi yapıyor

        Seramik sanatçısı ve heykeltraş Sever, AA muhabirine, mesleğini keyif alarak sürdürdüğünü, sanatına başkalarınca değer veriliyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

        Portre heykellerin şekil verme işlemlerinin iki hafta sürdüğünü, pişirme ve sonraki aşamaların da iki haftayı aldığını anlatan Sever, şunları kaydetti:

        "Avanos'ta geleneksel çömlekçilik yapılıyor ve ilçenin ekonomisi bunun üzerine dönüyor. Bizimki daha çok heykel ve modern çalışmaları içeriyor. Son olarak Irak'tan bir sipariş aldık ve onun üzerinde çalışıyorum. Doktor olan bir kadına akrabaları hediye yaptırmak istemiş. Daha önceden birkaç heykel satın almışlardı ve böylelikle tanışmıştık. Daha sonra da sipariş gönderdiler. Kendi kişisel tasarımlarım da oluyor. Sipariş olmadığı zaman kendi işlerimi yapıyorum. İlk başta çamuru alıp kütleyi oluşturuyorum. Gönderilen fotoğrafa bakarak portreyi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İyice kurduktan sonra 1020 derecede ilk fırınlama yapılıyor. Daha sonra beklemeye alıp bir süre sonra ikinci kez aynı ısıda yeniden fırınlayıp tamamlıyoruz."

        Sever, yaz döneminde farklı üniversitelerin güzel sanatlar bölümünden öğrencilerin staj için atölyesine geldiğini, uzun yıllarını vererek edindiği tecrübeleri yeni nesile aktarmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında

        Benzer Haberler

        Evliliklerinin unutulmaz olmasını isteyen çiftlerin "gökyüzünde nikah"a ilg...
        Evliliklerinin unutulmaz olmasını isteyen çiftlerin "gökyüzünde nikah"a ilg...
        Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Nevşehir'de traktör ile turistlerin taşındığı minibüs çarpıştı: 10 yaralı
        Nevşehir'de tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
        Nevşehir'de tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
        Nevşehir'de turizm fotoğrafçısı "kargo tuzağıyla" dolandırıldı
        Nevşehir'de turizm fotoğrafçısı "kargo tuzağıyla" dolandırıldı
        Nevşehir'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Nevşehir'de devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Aktivite turizmi Kapadokya'ya bayram sevinci yaşattı
        Aktivite turizmi Kapadokya'ya bayram sevinci yaşattı