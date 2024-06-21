Avanos'taki atölyesinde çamura şekil veren sanatçı, kişiye özel heykel üretiyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde seramik çamurundan modern eserler üreten heykeltıraş İsmail Sever, farklı ülkelerden gelen kişisel talepleri de karşılıyor.

İlçede Hititler döneminden beri süregelen çanakçılıkta, son yıllarda turizmin gelişmesiyle farkı üretimler yapılmaya da başlandı.

Seramik çamuruna şekil vererek birbirinden farklı eserler üreten ustalardan Sever, 26 yıldır sürdürdüğü sanatına 2013'ten beri Avanos'ta kiraladığı kayadan oyma tarihi mekanda çeşitli objeler yaparak devam ediyor.

Geleneksel üretimin dışına çıkarak çalışmalar yapan ve bu alanda kendini yetiştiren Sever'in eserleri, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerle dünyanın farklı yerlerine taşınıyor.

- Fotoğrafa bakarak portreyi yapıyor

Seramik sanatçısı ve heykeltraş Sever, AA muhabirine, mesleğini keyif alarak sürdürdüğünü, sanatına başkalarınca değer veriliyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Portre heykellerin şekil verme işlemlerinin iki hafta sürdüğünü, pişirme ve sonraki aşamaların da iki haftayı aldığını anlatan Sever, şunları kaydetti:

"Avanos'ta geleneksel çömlekçilik yapılıyor ve ilçenin ekonomisi bunun üzerine dönüyor. Bizimki daha çok heykel ve modern çalışmaları içeriyor. Son olarak Irak'tan bir sipariş aldık ve onun üzerinde çalışıyorum. Doktor olan bir kadına akrabaları hediye yaptırmak istemiş. Daha önceden birkaç heykel satın almışlardı ve böylelikle tanışmıştık. Daha sonra da sipariş gönderdiler. Kendi kişisel tasarımlarım da oluyor. Sipariş olmadığı zaman kendi işlerimi yapıyorum. İlk başta çamuru alıp kütleyi oluşturuyorum. Gönderilen fotoğrafa bakarak portreyi ortaya çıkarmaya çalışıyorum. İyice kurduktan sonra 1020 derecede ilk fırınlama yapılıyor. Daha sonra beklemeye alıp bir süre sonra ikinci kez aynı ısıda yeniden fırınlayıp tamamlıyoruz."