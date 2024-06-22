GÜNCELLEME - Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı

Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bir firmanın düzenlediği tura katılan 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı.

Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi.

Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ters rüzgara rağmen emniyetli şekilde iniş gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20'de kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladık. Daha sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti." diye konuştu.

Balondaki yolculardan Portekizli Rosa Silva Mesquita ise turun keyifli şekilde başladığını ifade ederek, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi." dedi.

Konuyla ilgili Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan olaya ilişkin çeşitli mecralarda asılsız bilgilerin paylaşıldığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan Kapadokya bölgemizde sıcak hava balonu düştüğü ve yaralılar olduğu yönünde asılsız haberler üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Bugün saat 05.15 sıralarında Paşabağları mevkisinden havalanan bahse konu sıcak hava balonu, Göreme Beldesi sınırları içerisinde iniş esnasında acil olarak emniyetli bir şekilde sert iniş gerçekleştirmiştir. Acil iniş sonrası balonda bulunan 20 yolcu ve 2 pilot AFAD ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde tahliye edilmiş, herhangi bir yaralanma gerçekleşmemiş, balonda bulunan pilot ve yolcuların sağlık muayenesinde olumsuzluğa rastlanılmamıştır."