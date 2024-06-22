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        Nevşehir'de akrabalar arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 22.06.2024 - 22:11
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        Nevşehir'de akrabalar arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

        İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.

        Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hamza Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin Taş ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

        Yaralı M.T. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay yerinden aracıyla ayrılan Recep D'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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