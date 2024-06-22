Nevşehir'de akrabalar arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı.

İddiaya göre, Recep D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni M.T. ilçe girişinde karşılaştı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

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