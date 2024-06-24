Nevşehir'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Cevher Dudayev Mahallesi Necip Fazıl Kisakürek Bulvarı'nda, Ş.S. idaresindeki 50 ADP 725 plakalı hafif ticari araç motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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