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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:07
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Atatürk Bulvarı'nda ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafa hayırlı işler diledi.

        Cadde üzerinde bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Arı, talep ve önerileri dinledi.

        Bazı vatandaşlar Arı ile fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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