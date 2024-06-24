Nevşehir Belediye Başkanı Arı, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kent merkezinde iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Atatürk Bulvarı'nda ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafa hayırlı işler diledi.

Cadde üzerinde bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Arı, talep ve önerileri dinledi.

Bazı vatandaşlar Arı ile fotoğraf çektirdi.