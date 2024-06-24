Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle girilen evde ekipler, Yüncü'yü hareketsiz halde buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.