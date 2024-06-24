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        Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Nevşehir'de yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 23:10 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:10
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        Nevşehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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        Nevşehir'de yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki evinde yalnız yaşan Serpil Yüncü'den (67) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle girilen evde ekipler, Yüncü'yü hareketsiz halde buldu.

        Yüncü'nün cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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