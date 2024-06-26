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        Kapadokya Çöl Maratonu'nda 30 kilometrelik koşu tamamlandı

        Nevşehir'in Göreme beldesinde ilki düzenlenen "Kapadokya Çöl Maratonu"nunda 30 kilometrelik parkurda yarış tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 07:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 07:29
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        Kapadokya Çöl Maratonu'nda 30 kilometrelik koşu tamamlandı
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        Nevşehir'in Göreme beldesinde ilki düzenlenen "Kapadokya Çöl Maratonu"nunda 30 kilometrelik parkurda yarış tamamlandı.

        Gün doğumu vaktinde Göreme beldesindeki peribacalarıyla kaplı Kılıçlar Vadisi'nden çıkış yapan sporcular, bölgenin engebeli arazilerinde mücadele etti.

        42 ülkeden yaklaşık 300 koşucunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta sporcular, Güllüdere, Kızılçukur ve Güvercinlik vadileri ile Çavuşin köyünden geçtikten sonra Aşk Vadisi'nden bitiş çizgisine ulaştı.

        Yarış sonunda erkeklerde Fransa'dan Antoine Didden birinci, Alessandro Egger ikinci, Gregory Rudoux üçüncü oldu, kadınlarda ise birinciliği Fransa'dan Audrey Nicaise, ikinciliği İtalya'dan Letizia Fierro, üçüncülüğü Fransa'dan Elodie Milleville elde etti.

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