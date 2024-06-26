Kapadokya Çöl Maratonu'nda 30 kilometrelik koşu tamamlandı

Yarış sonunda erkeklerde Fransa'dan Antoine Didden birinci, Alessandro Egger ikinci, Gregory Rudoux üçüncü oldu, kadınlarda ise birinciliği Fransa'dan Audrey Nicaise, ikinciliği İtalya'dan Letizia Fierro, üçüncülüğü Fransa'dan Elodie Milleville elde etti.

42 ülkeden yaklaşık 300 koşucunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışta sporcular, Güllüdere, Kızılçukur ve Güvercinlik vadileri ile Çavuşin köyünden geçtikten sonra Aşk Vadisi'nden bitiş çizgisine ulaştı.

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