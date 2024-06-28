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        Nevşehir'de 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde Türk ve yabancı seramik sanatçılarının katılımıyla düzenlenen 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:11
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        Nevşehir'de 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde Türk ve yabancı seramik sanatçılarının katılımıyla düzenlenen 13. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu başladı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Avanos Kaymakamlığı, Avanos Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen uygulamalı sempozyum kapsamında, Kızılırmak kenarında çalışma stantları oluşturuldu.

        Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Çin, Romanya ve Japonya'dan gelen 12 seramik sanatçısı, özgün eserlerini ortaya çıkarabilmek için çalışmalara başladı.

        Sanatçıların sempozyum kapsamında ürettikleri eserler, daha sonra ilçenin farklı noktalarına kalıcı olarak yerleştirilecek.

        Sempozyumun koordinatörü NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Bahadır Cem Erdem, AA muhabirine, ilçede binlerce yıldır el sanatlarının icra edildiğini belirtti.

        5 Temmuz'a kadar sürecek sempozyumda katılımcıların hayal ettikleri eserleri çamura şekil vererek ortaya çıkaracaklarını aktaran Erdem, "Burada öğrencilerimiz farklı sanatçıların çalışmalarını görüp, test edebiliyor. Her sanatçı farklı çalışmalar sergiliyor. Uygulama alanı halka açık, ziyaretçileri bekliyoruz." dedi.

        Çin'den katılan Xueying Yi ise ülkesinde 8 yıldır seramik sanatıyla uğraştığını ifade ederek, "Avanos'taki bu sempozyumu çok değerli buluyorum. Sanatçı arkadaşlarım ve öğrencilerin yardımıyla ortaya eser çıkarmak, bu etkinliğe ayrı bir değer katıyor." diye konuştu.

        Azerbaycanlı seramik sanatçısı Kamran İbrahimxelilov da sempozyuma ilk kez katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Burası çok güzel bir şehir. İlçedeki seramik atölyelerini hayranlıkla gezdim. Birbirinden güzel eser ve çalışmalar var. Sokaktaki küçük bir çocuğun bile seramikle ilgili bilgisinin olması ilgi çekici." ifadelerini kullandı.

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