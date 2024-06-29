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        Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:10 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:10
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        Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan 06 AT 1661 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.

        Kazada araç sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralananlar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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