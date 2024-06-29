Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan 06 AT 1661 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.

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