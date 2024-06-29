Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevşehir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Nevşehir'den Gülşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan 06 AT 1661 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü T.Y'nin Sulusaray kavşağında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada yol kenarına devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile beraberindeki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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