Kapadokya'da sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle ertelendi

Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede etkisini sürdürecek rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan sabahın erken saatlerinde havalanarak, turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülmesini sağlayan balon turu, hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.