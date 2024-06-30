Nevşehir'de "K-Kültür Festivali" düzenlendi

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "K-Kültür Festivali" düzenlendi.

Korean Airlines, Asiana Airlines ve Osstem Implant'ın sponsorluk desteği sunduğu etkinlik, Ürgüp Açık Hava Sahnesi'nde "Umut kanatlarını açıyor" temasıyla yapıldı.

Etkinlik alanına kurulan stantlarda, Kore yemekleri, Kore makyajı ve Kore el sanatları tanıtıldı.

Sunuculuğunu Koreli aktör Park Jae-min'in yaptığı etkinlikte, K-Pop sanatçıları Hwasa, Lim Hanbyul ve Nowadays grubu sahne aldı.

Konser programı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan K-Pop sanatçılarından Hwasa, Türkiye’ye ilk kez geldiğini, ileride İstanbul'da da hayranlarıyla buluşmayı istediğini belirterek, "Türkiye'ye gelmeden önce buradaki hayranlarımdan çok fazla mesaj alıyordum. Türkiye'de sahne almak istiyordum. Bana düşen sorumluluğun farkında olarak güzel şarkılar yapmaya devam edeceğim. Bölgenin doğası çok güzel, daha sonra da burayı ziyaret etmeyi çok istiyorum." dedi.

Festival alanını dolduran yaklaşık 30 bin kişi, sanatçıların parçalarına eşlik etti.

Lim Hanbyul ise geçen yıl aralık ayında Ankara'da konser verdiğini, yeniden Türk hayranlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ve Türk yemeklerini çok sevdiğini dile getiren Hanbyul, "Burada her gün ayran içiyorum. Tas kebabı yedim. Bunların Kore'de de yapılıp sunulmasını çok isterim." diye konuştu.

Nowadays grubu üyeleri de K-Pop'a ilgi göstermelerinden dolayı Türk hayranlarına müteşekkir olduklarını kaydederek, şarkılarının mutluluk getirmesini diledi.

Festival kapsamında, 100 yetim çocuğun davet edildiği sosyal sorumluluk etkinliğinde, Nowadays grubu performans sergilerken, yüz boyama, rüzgar gülü, Kore yemek kutuları ve kırtasiye malzemelerini içeren hediye çantaları dağıtıldı.