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        Nevşehir'de "K-Kültür Festivali" düzenlendi

        Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "K-Kültür Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 01:26 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:26
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        Nevşehir'de "K-Kültür Festivali" düzenlendi
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        Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi tarafından Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "K-Kültür Festivali" düzenlendi.

        Korean Airlines, Asiana Airlines ve Osstem Implant'ın sponsorluk desteği sunduğu etkinlik, Ürgüp Açık Hava Sahnesi'nde "Umut kanatlarını açıyor" temasıyla yapıldı.

        Etkinlik alanına kurulan stantlarda, Kore yemekleri, Kore makyajı ve Kore el sanatları tanıtıldı.

        Sunuculuğunu Koreli aktör Park Jae-min'in yaptığı etkinlikte, K-Pop sanatçıları Hwasa, Lim Hanbyul ve Nowadays grubu sahne aldı.

        Festival alanını dolduran yaklaşık 30 bin kişi, sanatçıların parçalarına eşlik etti.

        Zaman zaman cep telefonlarının ışıklarını açan izleyiciler güzel görüntüler oluşturdu.

        Konser programı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan K-Pop sanatçılarından Hwasa, Türkiye’ye ilk kez geldiğini, ileride İstanbul'da da hayranlarıyla buluşmayı istediğini belirterek, "Türkiye'ye gelmeden önce buradaki hayranlarımdan çok fazla mesaj alıyordum. Türkiye'de sahne almak istiyordum. Bana düşen sorumluluğun farkında olarak güzel şarkılar yapmaya devam edeceğim. Bölgenin doğası çok güzel, daha sonra da burayı ziyaret etmeyi çok istiyorum." dedi.

        Lim Hanbyul ise geçen yıl aralık ayında Ankara'da konser verdiğini, yeniden Türk hayranlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Türkiye'yi ve Türk yemeklerini çok sevdiğini dile getiren Hanbyul, "Burada her gün ayran içiyorum. Tas kebabı yedim. Bunların Kore'de de yapılıp sunulmasını çok isterim." diye konuştu.

        Nowadays grubu üyeleri de K-Pop'a ilgi göstermelerinden dolayı Türk hayranlarına müteşekkir olduklarını kaydederek, şarkılarının mutluluk getirmesini diledi.

        Festival kapsamında, 100 yetim çocuğun davet edildiği sosyal sorumluluk etkinliğinde, Nowadays grubu performans sergilerken, yüz boyama, rüzgar gülü, Kore yemek kutuları ve kırtasiye malzemelerini içeren hediye çantaları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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