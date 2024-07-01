Nevşehir'de babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldüren zanlı polise teslim oldu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette E.Y. (18) ile babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz (74) arasında tartışma çıktı.

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