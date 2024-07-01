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        Nevşehir'de babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldüren zanlı polise teslim oldu

        Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp, üvey dedesini öldüren şüpheli polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:48
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        Nevşehir'de babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldüren zanlı polise teslim oldu
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        Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp, üvey dedesini öldüren şüpheli polise teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette E.Y. (18) ile babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz (74) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Eşsiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y'nin tedavisi sürüyor.

        Cinayet zanlısı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

        Polis, E.Y'nin yakınlarından 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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