Kapadokya'da limon muhafaza edilen yer altı soğuk hava depoları denetlendi

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, limonların muhafaza edildiği kayadan oyma yer altı soğuk hava depolarında denetleme yaptı.

Kayadan oyma yer altı depolarındaki limon stoklarının beyanlarla örtüşüp örtüşmediğinin tespitini yapan ekipler, depo yetkililerinden bilgi aldı, evrakları inceledi.

Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, gazetecilere, tüketicinin zarar görmemesi açısından denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Kapadokya bölgesindeki soğuk hava depolarında sakladığımız limonlar ikinci ay itibarıyla depolara girmiş ve şu ana kadar da muhafaza edilmiş vaziyetteler. Bölgedeki depolara girişlerin dörtte bir oranında azaldığından bahsetti, müstahsiller. Firmaların burayı sadece kiralama amacıyla kullandığı beyan edildi. Afaki artışlardan dolayı vatandaşımızın zarar görmemesi için denetim yapmaktayız." dedi.