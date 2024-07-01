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        Kapadokya'da limon muhafaza edilen yer altı soğuk hava depoları denetlendi

        Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, limonların muhafaza edildiği kayadan oyma yer altı soğuk hava depolarında denetleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:13
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        Kapadokya'da limon muhafaza edilen yer altı soğuk hava depoları denetlendi
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        Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, limonların muhafaza edildiği kayadan oyma yer altı soğuk hava depolarında denetleme yaptı.

        Kayadan oyma yer altı depolarındaki limon stoklarının beyanlarla örtüşüp örtüşmediğinin tespitini yapan ekipler, depo yetkililerinden bilgi aldı, evrakları inceledi.

        Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, gazetecilere, tüketicinin zarar görmemesi açısından denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Kapadokya bölgesindeki soğuk hava depolarında sakladığımız limonlar ikinci ay itibarıyla depolara girmiş ve şu ana kadar da muhafaza edilmiş vaziyetteler. Bölgedeki depolara girişlerin dörtte bir oranında azaldığından bahsetti, müstahsiller. Firmaların burayı sadece kiralama amacıyla kullandığı beyan edildi. Afaki artışlardan dolayı vatandaşımızın zarar görmemesi için denetim yapmaktayız." dedi.

        Deposu denetlenen işletmeci Hamit Doğan da Akdeniz bölgesindeki hasadın ardından ürünün bölgedeki depolara getirildiğini, çürüme riskinin düşük olduğu depolardaki ürünlerin yeni hasat dönemine kadar tüketicinin ihtiyacının karşılanması için pazara sunulduğunu söyledi.

        Geçen yıl 3 milyon tondan fazla limonun depolara geldiğini ancak son hasatta sevkiyatın çok düşük kaldığını ifade eden Doğan, "Buradaki depoların özelliği; yazın 35 derecede bile içerideki ısı 9 derece civarında oluyor. Ürün burada bekletiliyor, biz depoculuğunu yapıyoruz. Çiftçiler Mersin ve Adana'dan gönderiyorlar. Buradan da satışı yapıldıkça sevk ediliyor." diye konuştu.

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