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        Nevşehir Belediyesi sporcuları Türkiye Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü

        Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen "Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası"na katılan Nevşehir Belediyesi sporcuları, 4 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:49
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        Nevşehir Belediyesi sporcuları Türkiye Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
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        Türkiye Halter Federasyonu tarafından Bolu'da düzenlenen "Minikler ve 15 Yaş Altı Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası"na katılan Nevşehir Belediyesi sporcuları, 4 madalya kazandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi sporcuları, Bolu'nun Gerede ilçesinde 27-30 Haziran'da gerçekleştirilen ve 32 ilden sporcunun katıldığı şampiyonda çeşitli kategorilerde başarı elde etti.

        15 yaş altı erkekler kategorisinde Yasin Mert Gülen 81 kiloda, Furkan Özer 96 kiloda, Mustafa Erdoğmuş da 102 kiloda Türkiye ikinciliği elde ederken, 15 yaş altı kadınlarda 55 kiloda Hatice Kızmaz Türkiye üçüncüsü oldu.

        Toplamda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcular, madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

        Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcu ve anterönerleri tebrik etti.

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