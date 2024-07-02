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        Nevşehir'de tarihi Çan Kulesi ve çevresindeki bina restore edilecek

        Nevşehir'de 19. yüzyıldan kalma tarihi Çan Kulesi ile alandaki eski okul binası Nevşehir Belediyesince restore edilerek turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:04
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        Nevşehir'de tarihi Çan Kulesi ve çevresindeki bina restore edilecek
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        Nevşehir'de 19. yüzyıldan kalma tarihi Çan Kulesi ile alandaki eski okul binası Nevşehir Belediyesince restore edilerek turizme kazandırılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rasim Arı, kent merkezindeki turizm hareketliliğinin artması amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

        Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ile Meryem Ana Kilisesi'nin yakınında bulunan 19. yüzyıl eserlerinden Çan Kulesi ve çevresindeki eski okul binasında restorasyon yapılması için çalışmalara başlanıldı.

        Geçmişte bölgede yaşayan Rumlardan günümüze kalan ender yapılardan biri olan tarihi kule ile yanındaki binanın restorasyonu projesinde doğru yöntem ve yaklaşımlar belirlemek için vatandaşlardan da destek istendi.

        Vatandaşların bu alanla ilgili sahip oldukları eski fotoğraf, video, belge, bilgi ve arşiv niteliğindeki envanteri Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile paylaşılması talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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