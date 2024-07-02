Nevşehir'de babaannesini yaralayıp, üvey dedesini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette dün, E.Y. ile babaannesi A.Y. ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmış, Eşsiz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Y. ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tartıştığı babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) öldüren E.Y. (18) ile şüpheli 3 yakınının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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