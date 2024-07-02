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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de babaannesini yaralayıp üvey dedesini öldüren zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp üvey dedesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 02.07.2024 - 21:23
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de babaannesini yaralayıp üvey dedesini öldüren zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de tartıştığı babaannesini bıçakla yaralayıp üvey dedesini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

        Tartıştığı babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz'i (74) öldüren E.Y. (18) ile şüpheli yakınları M.Y, M.Y, ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı A.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki ikamette dün, E.Y. ile babaannesi A.Y. ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçmış, Eşsiz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Y. ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Zanlı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim olmuş, yakınlarından 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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