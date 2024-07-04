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        Nevşehir'de el freni çekilmeyen otomobilin markete çarpması güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin bir markete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:45
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        Nevşehir'de el freni çekilmeyen otomobilin markete çarpması güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin bir markete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Esentepe Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta otomobilini park ederek araçtan inen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

        Bir süre sonra geriye hareket etmeye başlayan otomobil, kavşaktan geçerek yol kenarındaki marketin dış cephesine çarptı.

        Markette hasara yol açan kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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