Nevşehir'de eski sevgilisinin üzerine kamyonet sürdüğü iddia edilen şüpheli aranıyor

Uçurum kenarında kalan aracın risk oluşturmaması için Nevşehir Kalesi'ne çıkan yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yapılan incelemede H.T'nin kamyoneti terk ederek olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir süre sonra 50 ET 363 plakalı kamyonetiyle alana gelen H.T, iki kadının üzerine aracını sürdü.

İddiaya göre, Nevşehir Kalesi yakınlarında kenti yüksekten gören yol kenarına otomobilini park eden kimliği öğrenilemeyen kadın, beraberindeki kadın arkadaşıyla aracının yanına kurdukları kamp sandalyesinde oturmaya başladı.

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