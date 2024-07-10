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        Nevşehir'de "turizmin master planı" masaya yatırıldı

        Nevşehir'de düzenlenen çalıştayda, bölge turizmini geliştirmek amacıyla oluşturulacak master planın dinamikleri tartışıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:25
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        Nevşehir'de "turizmin master planı" masaya yatırıldı
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        Nevşehir'de düzenlenen çalıştayda, bölge turizmini geliştirmek amacıyla oluşturulacak master planın dinamikleri tartışıldı.

        Nevşehir Turizm Master Planı Arama Konferansı ve Çalıştayı; Valilik, Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından KÜN Mustafapaşa yerleşkesindeki Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.

        ​​​​​​​Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya'nın, dünyanın en özel turizm destinasyonlarından biri olduğunu, master planın bölgenin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

        Kapadokya’nın turizm potansiyelini sürdürülebilir şekilde geliştirmenin, bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel dengelerini gözetmenin ortak sorumluluk olduğuna değinen Karasar, şöyle konuştu:

        "Kapadokya'nın ve Nevşehir'in geleceğini güvence altına almak ancak birlikte çalışarak mümkün olacaktır. Bir yandan geliri arttırırken bir yandan ziyaretçi sayısını kontrol altında tutacağımız bir planlama yapmak mecburiyetindeyiz. Özellikle ören yerleri, müze ve vadiler belli istiap haddi olan yerlerdir. Zaman zaman bunu gözden kaçırarak çok fazla ziyaretçi alındığını gözlemliyoruz. Bütün bunlar içinde münferit ve gelir seviyesi yüksek yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını artırmak, ikinci hedefimiz turizmi Nevşehir'in tüm sathına yaymak ve mevsimselliği ortadan kaldırmaktır. Bizim bir şansımız var. İç Anadolu olarak sahil bölgeleri kadar mevsimden etkilenmiyoruz. Ama yine de 12 aya yayacak tedbirlere ihtiyacımız var. Üçüncül hedefimiz ise geceleme ortalamasını artırmaktır. Turizm ürünleri ve gastronomi ayaklarının güçlendirilmesi stratejik öneme sahip."

        MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç da Kapadokya'da geçmişte yaşamış tüm medeniyetlere ait eserlerin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaları kıymetli bulduğunu dile getirdi.

        Oluşturulacak master planın bölgenin geleceği için önemli olduğunu kaydeden Kılıç, "Bu bölge bir medeniyetler mozaiği. Burada Frigyalılar, Hititler, Romalılar kadar Selçuklu ve Osmanlılar da yaşadı ve medeniyet oluşturdu. Bütün olarak ele almamız gerekir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılmış mimari eserleri de turizme kazandırmak, bu destinasyon içinde turistlerin yoğun olarak ziyaret edebileceği bir yer haline getirebilmek, bu konu üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından çalıştay, "Destinasyon yönetimi ve pazarlaması, tanıtım ve markalaşma", "Gastronomi", "Konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri", "Alışveriş", "Etkinlikler ve turizm türleri", "Akıllı şehir ve turizmde dijitalleşme uygulamaları", "Mekansal planlama ve arazi kullanımı" başlıklı grup değerlendirme toplantılarıyla devam etti.

        Programa ​​​​​​​Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Yunus Başar, bazı daire müdürleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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