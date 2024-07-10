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        Nevşehir'de sağanak etkili oldu

        Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:25
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        Nevşehir'de sağanak etkili oldu
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        Nevşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte başlayan sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı. Derinkuyu ilçesi ile Kaymaklı ve Kavak beldelerinde tarım arazilerinde hasara neden olan sel, Nevşehir-Derinkuyu kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Selle taşınan kum ve çamur, Çardak köyü yakınlarında yolu kaplarken sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda iş makinesiyle temizlik çalışması yapıldı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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