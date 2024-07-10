Nevşehir'de sağanak etkili oldu

Kentte başlayan sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı. Derinkuyu ilçesi ile Kaymaklı ve Kavak beldelerinde tarım arazilerinde hasara neden olan sel, Nevşehir-Derinkuyu kara yolunda ulaşımı aksattı.

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