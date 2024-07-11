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        Nevşehir'de traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:54
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        Nevşehir'de traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Römorkunda arpa taşıyan E.G. yönetimindeki 40 DL 430 plakalı traktör ile K.T. idaresindeki 40 EV 919 plakalı otomobil, Yenice köyü yakınlarında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, Hacıbektaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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