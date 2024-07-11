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        Kapadokya'da yıl sonuna kadar 600'e yakın kaçak ve uygunsuz yapı kaldırılacak

        Kapadokya bölgesinde yıl sonuna kadar 600'e yakın kaçak ve uygunsuz inşa edilen yapının kaldırılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:15
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        Kapadokya'da yıl sonuna kadar 600'e yakın kaçak ve uygunsuz yapı kaldırılacak
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        Kapadokya bölgesinde yıl sonuna kadar 600'e yakın kaçak ve uygunsuz inşa edilen yapının kaldırılması planlanıyor.

        Göreme beldesinde gazetecilerle bir araya gelen Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

        İnceciköz, yürüttükleri faaliyetler kapsamında bugüne kadar 500'den fazla kaçak ve uygunsuz yapıyı ortadan kaldırdıklarını belirtti.

        İneciköz, 2019'da kurulan Kapadokya Alan Başkanlığının ana amacının, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini koruyarak kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

        Her yıl dünyanın dört bir tarafından milyonlarca turistin ağırlandığı bölgede, kötü görüntü ve tahribata karşı mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren İnceciköz, şöyle konuştu:

        "Şu ana kadar 500'den fazla yapıyı kaldırdık. Mesela bir peribacasına izinsiz mekan oluşturulmuş, kafe veya otel olarak kullanmış. Birinci derece sit alanına derme çatma şekilde kafe veya otel yapmış, geri döndürülemeyecek zararlar verilmiş. Bilimsel veriler ışığında özellikle peribacalarını kurtarmaya yönelik, aynı doğal dolgu malzemesiyle oyulmuş kısımları doldurtarak peribacasının özelliğini yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni yapmış olduğumuz çalışmalarda 600'e yakın yeni kaçak yapı tespit ettik. Yıl sonuna kadar bunları kaldıracağız."

        İnceciköz, Kapadokya'nın geleceği açısından büyük öneme sahip Turizm Master Planı'nın faaliyete alındığını belirterek, onlarca yıl sürecek çalışmaları çok kısa sürede hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Kaçak ve uygunsuz yapıların olmadığı, coğrafyanın özelliklerinin korunduğu bir Kapadokya için azimle çalıştıklarını anlatan İnceciköz, "Dünyada eşi benzeri olmayan inanılmaz bir coğrafyada yer alıyoruz. Bu coğrafyanın üst ölçekli planlarında artık neyin nerede ve nasıl yapılacağı tanımlı. Bütün bunları bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla istişareyle tamamladık ve şu anda üst ölçekli planlarımız yürürlüğe girdi. Kaçak yapmaya gerek yok. Çünkü kaçak yaptıkça bölgeyi kaybediyoruz." diye konuştu.

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