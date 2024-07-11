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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan personele aşure ikramı

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte belediye personeline aşure dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:34
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan personele aşure ikramı
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte belediye personeline aşure dağıttı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizmet-İş Sendikası tarafından hicri yılbaşı ve muharrem ayı dolayısıyla belediye personeline yönelik program düzenlendi.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binasındaki programa katılan Başkan Arı, hazırlanan aşureyi personele ikram etti.

        Programa, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika yöneticileri de katıldı.

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